Евросоюз предупредил о возможных санкциях против наблюдателей на референдумах
Евросоюз может ввести санкции против европейцев, которые выступили наблюдателями на референдумах о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Конечно, есть такая возможность, если страны — члены ЕС будут полагать, что эти люди вовлечены [в организацию проведения референдумов]», — отметил Стано (цитата по ТАСС). Он еще раз повторил, что никогда ЕС не признает результаты этих референдумов.
Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Они завершатся сегодня, 27 сентября. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны уже на следующий день, 28 сентября. Глава ДНР Денис Пушилин уже вчера сообщил, что предварительные итоги голосования превзошли ожидания.
26 сентября все референдумы были признаны состоявшимися. По итогам трех дней голосования явка избирателей в ЛНР, ДНР и Запорожской области составила 76,09%, 77,12% и 51,55% соответственно. Позже был признан состоявшимся и референдум в Херсонской области, где явка превысила 50%.
Страны Запада резко раскритиковали решение проводить референдумы на подконтрольных России территориях. В частности, в США, ЕС и Великобритании уже сообщили, что не признают результаты голосования.
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