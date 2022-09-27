Евросоюз предупредил о возможных санкциях против наблюдателей на референдумах

«Конечно, есть такая возможность, если страны — члены ЕС будут полагать, что эти люди вовлечены [в организацию проведения референдумов]», — отметил Стано (цитата по ТАСС). Он еще раз повторил, что никогда ЕС не признает результаты этих референдумов.