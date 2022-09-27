Опубликованы предварительные итоги голосования на референдумах о присоединении к РФ

Такие результаты издание сообщает по итогам обработки части протоколов, сформированных на избирательных участках в России. В ДНР по итогам обработки 16,06% протоколов за вхождение в состав РФ проголосовали 98,05% человек, в ЛНР (обработано 14,07% протоколов) – 97,79%, в Запорожской области – 98% проголосовавших по итогам обработки 20% и в Херсонской области – 97,47% по итогам обработки 12% протоколов.