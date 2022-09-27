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Опубликованы предварительные итоги голосования на референдумах о присоединении к РФ

Ведомости

По предварительным оценкам, свыше 97% жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей высказались на референдуме за вхождение в состав России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИК РФ.

Такие результаты издание сообщает по итогам обработки части протоколов, сформированных на избирательных участках в России. В ДНР по итогам обработки 16,06% протоколов за вхождение в состав РФ проголосовали 98,05% человек, в ЛНР (обработано 14,07% протоколов) – 97,79%, в Запорожской области – 98% проголосовавших по итогам обработки 20% и в Херсонской области – 97,47% по итогам обработки 12% протоколов.

Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Они завершатся сегодня, 27 сентября. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны уже на следующий день, 28 сентября. Глава ДНР Денис Пушилин уже вчера сообщил, что предварительные итоги голосования превзошли ожидания.

26 сентября все референдумы были признаны состоявшимися. По итогам трех дней голосования явка избирателей в ЛНР, ДНР и Запорожской области составила 76,09%, 77,12% и 51,55% соответственно. Позже был признан состоявшимся и референдум в Херсонской области, где явка превысила 50%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных