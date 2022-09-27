Опубликованы предварительные итоги голосования на референдумах о присоединении к РФ
По предварительным оценкам, свыше 97% жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей высказались на референдуме за вхождение в состав России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИК РФ.
Такие результаты издание сообщает по итогам обработки части протоколов, сформированных на избирательных участках в России. В ДНР по итогам обработки 16,06% протоколов за вхождение в состав РФ проголосовали 98,05% человек, в ЛНР (обработано 14,07% протоколов) – 97,79%, в Запорожской области – 98% проголосовавших по итогам обработки 20% и в Херсонской области – 97,47% по итогам обработки 12% протоколов.
Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Они завершатся сегодня, 27 сентября. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны уже на следующий день, 28 сентября. Глава ДНР Денис Пушилин уже вчера сообщил, что предварительные итоги голосования превзошли ожидания.
26 сентября все референдумы были признаны состоявшимися. По итогам трех дней голосования явка избирателей в ЛНР, ДНР и Запорожской области составила 76,09%, 77,12% и 51,55% соответственно. Позже был признан состоявшимся и референдум в Херсонской области, где явка превысила 50%.