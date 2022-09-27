В обесточенной из-за боевых действий шахте в ДНР под землей остается 21 человек
В результате боевых действий оказалась обесточена шахта имени А.Ф. Засядько в Донецкой народной республике (ДНР), в которой остается 21 человек, сообщило Министерство угля и энергетики республики в Telegram-канале.
«В 15:41 в результате боевых действий, обесточена донецкая шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации под землей находится 21 человек», – говорится в сообщении.
Сейчас ведутся работы по эвакуации шахтеров, пострадавших нет, добавили в ведомстве.
Сегодня завершаются референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые стартовали 23 сентября. 26 сентября все референдумы были признаны состоявшимися. По итогам трех дней голосования явка избирателей в ЛНР, ДНР и Запорожской области составила 76,09%, 77,12% и 51,55% соответственно. Позже был признан состоявшимся и референдум в Херсонской области, где явка превысила 50%.
По предварительным оценкам, свыше 97% жителей освобожденных территорий высказались на референдуме за вхождение в состав России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИК.
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