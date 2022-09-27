Газета
Политика

В обесточенной из-за боевых действий шахте в ДНР под землей остается 21 человек

Ведомости

В результате боевых действий оказалась обесточена шахта имени А.Ф. Засядько в Донецкой народной республике (ДНР), в которой остается 21 человек, сообщило Министерство угля и энергетики республики в Telegram-канале.

«В 15:41 в результате боевых действий, обесточена донецкая шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации под землей находится 21 человек», – говорится в сообщении.

Сейчас ведутся работы по эвакуации шахтеров, пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Сегодня завершаются референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые стартовали 23 сентября. 26 сентября все референдумы были признаны состоявшимися. По итогам трех дней голосования явка избирателей в ЛНР, ДНР и Запорожской области составила 76,09%, 77,12% и 51,55% соответственно. Позже был признан состоявшимся и референдум в Херсонской области, где явка превысила 50%.

По предварительным оценкам, свыше 97% жителей освобожденных территорий высказались на референдуме за вхождение в состав России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИК.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных