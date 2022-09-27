В обесточенной из-за боевых действий шахте в ДНР под землей остается 21 человек

Сегодня завершаются референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые стартовали 23 сентября. 26 сентября все референдумы были признаны состоявшимися. По итогам трех дней голосования явка избирателей в ЛНР, ДНР и Запорожской области составила 76,09%, 77,12% и 51,55% соответственно. Позже был признан состоявшимся и референдум в Херсонской области, где явка превысила 50%.