США не запретят Украине применять западное оружие там, где шли референдумы

«У Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией. И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им, очень эффективно используется именно в этих целях», — отметил Блинкен (цитата по ТАСС).