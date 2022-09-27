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Политика

США не запретят Украине применять западное оружие там, где шли референдумы

Ведомости

США не станут препятствовать применению Украиной передаваемого ей оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«У Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией. И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им, очень эффективно используется именно в этих целях», — отметил Блинкен (цитата по ТАСС).

Дипломат также предупредил, что США вместе со своими западными союзниками намерены ужесточить режим санкций в отношении России в связи с проведением референдумов.

Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Они завершатся сегодня, 27 сентября. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны уже на следующий день, 28 сентября.

26 сентября все референдумы были признаны состоявшимися. В ДНР по итогам обработки 16,06% протоколов за вхождение в состав РФ проголосовали 98,05% человек, в ЛНР (обработано 14,07% протоколов) – 97,79%, в Запорожской области – 98% проголосовавших по итогам обработки 20% и в Херсонской области – 97,47% по итогам обработки 12% протоколов.

8 сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на $675 млн. В него также вошли боеприпасы для HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, госдепартамент США сообщил конгрессу о планах выделить еще $2 млрд военной помощи Украине и соседним странам. Уточняется, что $1 млрд пойдет на укрепление безопасности Украины, а еще $1 млрд передадут соседям. Российские власти неоднократно критиковали поставки иностранного оружия украинской армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных