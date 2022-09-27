США не запретят Украине применять западное оружие там, где шли референдумы
США не станут препятствовать применению Украиной передаваемого ей оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«У Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией. И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им, очень эффективно используется именно в этих целях», — отметил Блинкен (цитата по ТАСС).
Дипломат также предупредил, что США вместе со своими западными союзниками намерены ужесточить режим санкций в отношении России в связи с проведением референдумов.
Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Они завершатся сегодня, 27 сентября. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны уже на следующий день, 28 сентября.
26 сентября все референдумы были признаны состоявшимися. В ДНР по итогам обработки 16,06% протоколов за вхождение в состав РФ проголосовали 98,05% человек, в ЛНР (обработано 14,07% протоколов) – 97,79%, в Запорожской области – 98% проголосовавших по итогам обработки 20% и в Херсонской области – 97,47% по итогам обработки 12% протоколов.
8 сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на $675 млн. В него также вошли боеприпасы для HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, госдепартамент США сообщил конгрессу о планах выделить еще $2 млрд военной помощи Украине и соседним странам. Уточняется, что $1 млрд пойдет на укрепление безопасности Украины, а еще $1 млрд передадут соседям. Российские власти неоднократно критиковали поставки иностранного оружия украинской армии.
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