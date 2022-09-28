Главы ЛНР и ДНР выехали в Москву
Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник отправились в Москву для завершения юридической части вхождения республик в состав России.
«Практически сейчас», — ответил Пушилин на вопрос о том, когда он выезжает в Москву (цитата по «РИА Новости»). По его словам, сперва необходимо оформить юридические процедуры в Госдуме и в Совете Федерации, только после этого может быть подписан финальный документ.
Об отъезде Пасечника в Москву сообщила пресс-служба правительства ЛНР в Telegram-канале. «Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву для завершения юридической части вхождения ЛНР в состав России», — говорится в сообщении.
Накануне в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России, которое началось 23 сентября.
По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Решение о проведении референдумов было принято 20 сентября. На следующий день президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил о поддержке того решения, которое примет большинство жителей освобожденных территорий на референдумах.
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