Главы ЛНР и ДНР выехали в Москву

«Практически сейчас», — ответил Пушилин на вопрос о том, когда он выезжает в Москву (цитата по «РИА Новости»). По его словам, сперва необходимо оформить юридические процедуры в Госдуме и в Совете Федерации, только после этого может быть подписан финальный документ.