Власти Северной Осетии ограничили въезд легковушек
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении в некоторых районах республики режима повышенной готовности, в соответствии с которым ограничивается въезд легкового автотранспорта на территорию региона.
«Сегодня подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории Северной Осетии – в Ардонском, Кировском и Пригородном районах, а также во Владикавказе. Указом ограничивается въезд легкового автотранспорта на территорию республики», – написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что ограничения не будут распространяться на жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии, а также приезжающих в республику на отдых и имеющих необходимые документы. Введение ограничений Меняйло объяснил многокилометровыми очередями на пункте пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией, за последние сутки, по его данным, через него проехали 20 000 человек.
«Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать», – добавил он.
Меняйло также рассказал, что на въездах в Северную Осетию и на КПП «Верхний Ларс» будут проверять въезжающих.
«Если гражданин подлежит призыву в соответствии с федеральным списком, ему на месте вручат повестку», – пояснил он.
Мера затронет мужчин, состоящих на воинском учете не только в Северной Осетии, но в других регионах России. В развернутые оперативные группы войдут представители военкоматов, которые получат от Минобороны общие списки призывников.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областях и о начале частичной мобилизации в России.
После этого среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на КПП «Верхний Ларс» 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств.
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