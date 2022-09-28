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Общество

Власти Северной Осетии ограничили въезд легковушек

Ведомости

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении в некоторых районах республики режима повышенной готовности, в соответствии с которым ограничивается въезд легкового автотранспорта на территорию региона.

«Сегодня подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории Северной Осетии – в Ардонском, Кировском и Пригородном районах, а также во Владикавказе. Указом ограничивается въезд легкового автотранспорта на территорию республики», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что ограничения не будут распространяться на жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии, а также приезжающих в республику на отдых и имеющих необходимые документы. Введение ограничений Меняйло объяснил многокилометровыми очередями на пункте пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией, за последние сутки, по его данным, через него проехали 20 000 человек.

«Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать», – добавил он.

Меняйло также рассказал, что на въездах в Северную Осетию и на КПП «Верхний Ларс» будут проверять въезжающих. 

«Если гражданин подлежит призыву в соответствии с федеральным списком, ему на месте вручат повестку», – пояснил он.

Мера затронет мужчин, состоящих на воинском учете не только в Северной Осетии, но в других регионах России. В развернутые оперативные группы войдут представители военкоматов, которые получат от Минобороны общие списки призывников.

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областях и о начале частичной мобилизации в России.

После этого среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на КПП «Верхний Ларс» 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств. 

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Ранее по теме: Подлежащие призыву россияне начали получать повестки на границе с Грузией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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