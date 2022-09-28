Власти Северной Осетии ограничили въезд легковушек

Глава региона подчеркнул, что ограничения не будут распространяться на жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии, а также приезжающих в республику на отдых и имеющих необходимые документы. Введение ограничений Меняйло объяснил многокилометровыми очередями на пункте пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией, за последние сутки, по его данным, через него проехали 20 000 человек.