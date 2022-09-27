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Подлежащие призыву россияне начали получать повестки на границе с Грузией

Ведомости

Граждане России, подлежащие призыву в рамках частичной мобилизации и желающие выехать из страны, начали получать повестки на границе Северной Осетии и Грузии, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии. 

«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — сказано в сообщении. 

Ранее российская сторона сообщила, что на границе Северной Осетии и Грузии развернется мобилизационный пункт военкомата. Кроме того, был разрешен пеший проход через КПП «Верхний Ларс». 

Ранее по теме: В МВД Грузии заявили об отсутствии оснований для закрытия границ с Россией

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке референдумов Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей и о начале частичной мобилизации в России. 

После этого среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на КПП «Верхний Ларс» 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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