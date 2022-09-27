Подлежащие призыву россияне начали получать повестки на границе с Грузией
Граждане России, подлежащие призыву в рамках частичной мобилизации и желающие выехать из страны, начали получать повестки на границе Северной Осетии и Грузии, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии.
«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — сказано в сообщении.
Ранее российская сторона сообщила, что на границе Северной Осетии и Грузии развернется мобилизационный пункт военкомата. Кроме того, был разрешен пеший проход через КПП «Верхний Ларс».
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке референдумов Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей и о начале частичной мобилизации в России.
После этого среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на КПП «Верхний Ларс» 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств.
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