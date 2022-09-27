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На КПП «Верхний Ларс» у границ с Грузией развернут мобилизационный пункт

Ведомости

Российская сторона разрешила пеший проход через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией, там также будет развернут мобилизационный пункт военкомата, сообщило региональное управлением МВД в своем Telegram-канале.

«Было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения. Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата», – говорится в сообщении.

Такое решение было принято по итогам выездного совещания на этом КПП с участием главы МВД Северной Осетии, начальника ГИБДД, а также глав пограничного управления ФСБ по РСО-Алания и Северо-Осетинской таможни. В ведомстве отметили, что данные меры позволят снизить риски противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день.

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После этого среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на КПП «Верхний Ларс» 23 сентября составила 2300 машин. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что на данный момент не принято каких-либо конкретных решений по поводу закрытия границ страны из-за введения частичной мобилизации. В Минобороны России также подчеркнули, что частичная мобилизация не предусматривает ограничения передвижения граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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