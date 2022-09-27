На КПП «Верхний Ларс» у границ с Грузией развернут мобилизационный пункт
Российская сторона разрешила пеший проход через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией, там также будет развернут мобилизационный пункт военкомата, сообщило региональное управлением МВД в своем Telegram-канале.
«Было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения. Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата», – говорится в сообщении.
Такое решение было принято по итогам выездного совещания на этом КПП с участием главы МВД Северной Осетии, начальника ГИБДД, а также глав пограничного управления ФСБ по РСО-Алания и Северо-Осетинской таможни. В ведомстве отметили, что данные меры позволят снизить риски противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день.
После этого среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на КПП «Верхний Ларс» 23 сентября составила 2300 машин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что на данный момент не принято каких-либо конкретных решений по поводу закрытия границ страны из-за введения частичной мобилизации. В Минобороны России также подчеркнули, что частичная мобилизация не предусматривает ограничения передвижения граждан.
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