На КПП «Верхний Ларс» у границ с Грузией развернут мобилизационный пункт

Такое решение было принято по итогам выездного совещания на этом КПП с участием главы МВД Северной Осетии, начальника ГИБДД, а также глав пограничного управления ФСБ по РСО-Алания и Северо-Осетинской таможни. В ведомстве отметили, что данные меры позволят снизить риски противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций.