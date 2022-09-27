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Страны ближнего зарубежья не торопятся закрывать границы уезжающим от мобилизации

Но ограничения и проблемы при длительном проживании возможны
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Белоруссия как часть Союзного государства не будет ограничивать въезд для россиян / Пресс-служба президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным 26 сентября прокомментировал ситуацию с въезжающими в страну после объявления частичной мобилизации гражданами РФ. «А если бы они [россияне] здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут», – сказал Лукашенко, не уточнив правового статуса граждан, которые будут находиться в стране, в том числе после объявления мобилизации в России.

Белоруссия как часть Союзного государства не будет ограничивать въезд для россиян, уверен руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. По его словам, у граждан России не возникнет никаких проблем и с переездом на территорию соседней республики. В том, что высказывание Лукашенко не говорит о готовности Минска закрыть для россиян призывного возраста въезд, согласен и политолог Андрей Суздальцев. Кроме того, массовый въезд россиян в Белоруссию Лукашенко только выгоден, ведь государство сможет на этом хорошо заработать, считает Суздальцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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