Страны ближнего зарубежья не торопятся закрывать границы уезжающим от мобилизации

Белоруссия как часть Союзного государства не будет ограничивать въезд для россиян, уверен руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. По его словам, у граждан России не возникнет никаких проблем и с переездом на территорию соседней республики. В том, что высказывание Лукашенко не говорит о готовности Минска закрыть для россиян призывного возраста въезд, согласен и политолог Андрей Суздальцев. Кроме того, массовый въезд россиян в Белоруссию Лукашенко только выгоден, ведь государство сможет на этом хорошо заработать, считает Суздальцев.