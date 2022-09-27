Страны ближнего зарубежья не торопятся закрывать границы уезжающим от мобилизации

Страны ближнего зарубежья не торопятся закрывать границы уезжающим от мобилизацииНо ограничения и проблемы при длительном проживании возможны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным 26 сентября прокомментировал ситуацию с въезжающими в страну после объявления частичной мобилизации гражданами РФ. «А если бы они [россияне] здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут», – сказал Лукашенко, не уточнив правового статуса граждан, которые будут находиться в стране, в том числе после объявления мобилизации в России.
Белоруссия как часть Союзного государства не будет ограничивать въезд для россиян, уверен руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. По его словам, у граждан России не возникнет никаких проблем и с переездом на территорию соседней республики. В том, что высказывание Лукашенко не говорит о готовности Минска закрыть для россиян призывного возраста въезд, согласен и политолог Андрей Суздальцев. Кроме того, массовый въезд россиян в Белоруссию Лукашенко только выгоден, ведь государство сможет на этом хорошо заработать, считает Суздальцев.