В МВД Грузии заявили об отсутствии оснований для закрытия границ с Россией
МВД Грузии не видит причин, чтобы закрывать границы с Россией. Такое заявление сделал глава ведомства Вахтанг Гомелаури.
«Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас?» — ответил Гомелаури на вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что грузинские власти также приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности страны, в частности, усилили контроль на контрольно-пропускных пунктах (КПП) и увеличили число пограничников.
Гомелаури также прокомментировал публикации в ряде Telegram-каналов о прибытии в Грузию около 250 000 россиян за последнее время. Такие сообщения глава МВД назвал неправдой и заявил, что «не знает, откуда берутся эти цифры». Он добавил, что на прошлой неделе границу пересекали от 5000 до 6000 граждан РФ, на этой неделе цифра увеличилась «примерно на 40-45%», до 10 000 в день в среднем.
В МВД Грузии уточнили, что большое количество россиян, желающих пересечь границу, зафиксировано на КПП «Верхний Ларс». Так, 23 сентября на этом пункте выстроилась очередь из 2300 машин. Сегодня российская сторона разрешила через данный КПП пеший переход, также там развернут мобилизационный пункт военкомата.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
После этого россияне стали массово искать способы покинуть страну. Так, на сайтах авиакомпаний и билетных агрегаторов закончились билеты на рейсы до безвизовых стран в ближайшие дни. К вечеру 21 сентября улететь из РФ в Турцию можно было только с 26 сентября. Кроме того, очереди образовались на приграничных наземных КПП. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация об ажиотаже в аэропортах и на границе «преувеличена».
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