В МВД Грузии заявили об отсутствии оснований для закрытия границ с Россией

После этого россияне стали массово искать способы покинуть страну. Так, на сайтах авиакомпаний и билетных агрегаторов закончились билеты на рейсы до безвизовых стран в ближайшие дни. К вечеру 21 сентября улететь из РФ в Турцию можно было только с 26 сентября. Кроме того, очереди образовались на приграничных наземных КПП. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация об ажиотаже в аэропортах и на границе «преувеличена».