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Студентов всех вузов и аспирантов освободят от частичной мобилизации

Ведомости

Российские студенты всех вузов, аспиранты и лица с учеными степенями будут освобождены от частичной мобилизации, заявил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев в своем Telegram-канале.

«В ближайшие дни будут опубликованы соответствующие акты, освобождающие от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, лиц с учеными степенями», – написал он.

Интерпретация нормативных актов о круге лиц, освобожденных от призыва, была «неоднозначной, в некоторых случаях ограничительной», пояснил Кабышев. Так, он рассказал об обращении ассоциации частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России с просьбой помочь в восстановлении прав студентов частных вузов. 

«Действительно, все студенты аккредитованных государством вузов равны в своих правах», – добавил он.

Кабышев также рассказал, что обсудит с коллегами закрепление в законе гарантий академических прав студентам, аспирантам и преподавателям, которые заключили контракт на добровольное участие в спецоперации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин. Всего мера затронет 300 000 человек.

На заседании 27 сентября Госдума приняла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными сотрудниками, а также за добровольцами, которые принимают участие в спецоперации. Сегодня Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных.

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Ранее по теме: Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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