Студентов всех вузов и аспирантов освободят от частичной мобилизации
Российские студенты всех вузов, аспиранты и лица с учеными степенями будут освобождены от частичной мобилизации, заявил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев в своем Telegram-канале.
«В ближайшие дни будут опубликованы соответствующие акты, освобождающие от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, лиц с учеными степенями», – написал он.
Интерпретация нормативных актов о круге лиц, освобожденных от призыва, была «неоднозначной, в некоторых случаях ограничительной», пояснил Кабышев. Так, он рассказал об обращении ассоциации частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России с просьбой помочь в восстановлении прав студентов частных вузов.
«Действительно, все студенты аккредитованных государством вузов равны в своих правах», – добавил он.
Кабышев также рассказал, что обсудит с коллегами закрепление в законе гарантий академических прав студентам, аспирантам и преподавателям, которые заключили контракт на добровольное участие в спецоперации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин. Всего мера затронет 300 000 человек.
На заседании 27 сентября Госдума приняла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными сотрудниками, а также за добровольцами, которые принимают участие в спецоперации. Сегодня Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных.
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