В Мелитополе зафиксировали восемь взрывов
На юге Мелитополя в Запорожской области произошли восемь громких взрывов, сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В городе и ближайшем пригороде были слышны восемь громких взрывов в южном направлении», – написал он.
Ранее задержанный силовиками житель Мелитополя сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила покушение на главу ВГА Запорожской области Евгения Балицкого. В Бердянске 16 сентября были убиты заммэра по ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая городской избирком. 25 сентября в центре города подорвали автомобиль.
Накануне в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России, которое началось 23 сентября.
По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Решение о проведении референдумов было принято 20 сентября. На следующий день президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил о поддержке того решения, которое примет большинство жителей освобожденных территорий на референдумах.
Тогда же он объявил о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета. Главным приоритетом он назвал спасение народов на тех территориях, где было проведено голосование.
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