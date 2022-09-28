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В Мелитополе зафиксировали восемь взрывов

Ведомости

На юге Мелитополя в Запорожской области произошли восемь громких взрывов, сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В городе и ближайшем пригороде были слышны восемь громких взрывов в южном направлении», – написал он.

Ранее задержанный силовиками житель Мелитополя сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила покушение на главу ВГА Запорожской области Евгения Балицкого. В Бердянске 16 сентября были убиты заммэра по ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая городской избирком. 25 сентября в центре города подорвали автомобиль.

Накануне в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России, которое началось 23 сентября.

По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

Решение о проведении референдумов было принято 20 сентября. На следующий день президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил о поддержке того решения, которое примет большинство жителей освобожденных территорий на референдумах.

Тогда же он объявил о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета. Главным приоритетом он назвал спасение народов на тех территориях, где было проведено голосование.

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Ранее по теме: Референдумы в ЛДНР и Запорожской области признаны состоявшимися

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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