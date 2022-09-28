Глава МИД Латвии призвал граждан республики покинуть Россию
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан республики покинуть Россию и воздержаться от посещений страны в дальнейшем. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
«Ввиду эскалации международной ситуации настойчивый призыв: мы призываем граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится в России, – покинуть страну», – написал Ринкевичс.
Ранее с аналогичными заявлениями выступил ряд стран Запада. 26 сентября Эстония попросила своих граждан уехать из России. Эстонцам, которые еще находятся на ее территории, Таллин рекомендовал «взвесить важность своего пребывания в этой стране и по возможности возвратиться в Эстонию».
27 сентября аналогичные заявления сделали власти Польши – МИД страны также предупредил, что «в случае <...> непредсказуемых событий» эвакуация может быть затруднена. МИД Болгарии рекомендовал из-за «осложнившейся обстановки» уехать из России, а тем, кто остался, – «проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей и внимательно отслеживать развитие ситуации».
28 сентября дипмиссия США в России опубликовала обращение, в котором отметила, что российская сторона может при наличии двойного гражданства «воспрепятствовать выезду» и «призвать на службу», поэтому следует покинуть страну как можно скорее.