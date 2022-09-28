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Глава МИД Латвии призвал граждан республики покинуть Россию

Ведомости

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан республики покинуть Россию и воздержаться от посещений страны в дальнейшем. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Ввиду эскалации международной ситуации настойчивый призыв: мы призываем граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится в России, – покинуть страну», – написал Ринкевичс.

Ранее с аналогичными заявлениями выступил ряд стран Запада. 26 сентября Эстония попросила своих граждан уехать из России. Эстонцам, которые еще находятся на ее территории, Таллин рекомендовал «взвесить важность своего пребывания в этой стране и по возможности возвратиться в Эстонию».

27 сентября аналогичные заявления сделали власти Польши – МИД страны также предупредил, что «в случае <...> непредсказуемых событий» эвакуация может быть затруднена. МИД Болгарии рекомендовал из-за «осложнившейся обстановки» уехать из России, а тем, кто остался, – «проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей и внимательно отслеживать развитие ситуации».

28 сентября дипмиссия США в России опубликовала обращение, в котором отметила, что российская сторона может при наличии двойного гражданства «воспрепятствовать выезду» и «призвать на службу», поэтому следует покинуть страну как можно скорее.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных