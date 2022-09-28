Глава МИД Латвии призвал граждан республики покинуть Россию

Ранее с аналогичными заявлениями выступил ряд стран Запада. 26 сентября Эстония попросила своих граждан уехать из России. Эстонцам, которые еще находятся на ее территории, Таллин рекомендовал «взвесить важность своего пребывания в этой стране и по возможности возвратиться в Эстонию».