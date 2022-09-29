СМИ: Финляндия может закрыть границу для россиян 30 сентября
Правительство Финляндии, если не скорректирует согласованные ранее сроки, примет решение о закрытии границы для россиян уже в ночь на пятницу 30 сентября. Об этом пишет местная газета Helsingin Sanomat.
Введенные ограничения, по данным издания, будут похожими на те, что вводились в разгар пандемии коронавируса, однако будут распространяться только на россиян. Попасть в страну можно будет по семейным причинам, для учебы, ограничения также не коснутся представителей оппозиции.
По предварительным оценкам, число приезжающих в Финляндию россиян сократится вдвое, отмечает газета.
На прошлой неделе президент Финляндии принял решение об ограничении въезда в страну для граждан России, а также в выдаче им виз. Премьер-министр страны Санна Марин отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением частичной мобилизации в России. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности.
Европейские власти говорят о необходимости ограничить въезд россиян в ЕС с августа. В конце августа в Праге главы МИД стран ЕС приняли решение отказаться от упрощенного порядка выдачи виз. Теперь процесс получения шенгенской визы для россиян стал дороже и дольше. Однако такое решение не устроило страны Балтии и Польшу. Они пообещали принять дополнительные меры самостоятельно. С 19 сентября страны закрыли въезд для граждан России с туристическими визами ЕС.
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