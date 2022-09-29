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СМИ: Финляндия может закрыть границу для россиян 30 сентября

Ведомости

Правительство Финляндии, если не скорректирует согласованные ранее сроки, примет решение о закрытии границы для россиян уже в ночь на пятницу 30 сентября. Об этом пишет местная газета Helsingin Sanomat.

Введенные ограничения, по данным издания, будут похожими на те, что вводились в разгар пандемии коронавируса, однако будут распространяться только на россиян. Попасть в страну можно будет  по семейным причинам, для учебы, ограничения также не коснутся представителей оппозиции.

По предварительным оценкам, число приезжающих в Финляндию россиян сократится вдвое, отмечает газета.

На прошлой неделе президент Финляндии принял решение об ограничении въезда в страну для граждан России, а также в выдаче им виз. Премьер-министр страны Санна Марин отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением частичной мобилизации в России. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности. 

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Европейские власти говорят о необходимости ограничить въезд россиян в ЕС с августа. В конце августа в Праге главы МИД стран ЕС приняли решение отказаться от упрощенного порядка выдачи виз. Теперь процесс получения шенгенской визы для россиян стал дороже и дольше. Однако такое решение не устроило страны Балтии и Польшу. Они пообещали принять дополнительные меры самостоятельно. С 19 сентября страны закрыли въезд для граждан России с туристическими визами ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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