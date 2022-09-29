Минобороны сообщило об уничтожении до 80 иностранных наемников в ДНР
Российские военные уничтожили до 80 наемников «Иностранного легиона» под Николаевкой в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в сводке Минобороны России.
«Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики уничтожено до 80 боевиков», – говорится в сообщении.
Кроме того, был нанесен удар по второму батальону 92-й механизированной бригады ВСУ под Купянском, в результате которого украинская сторона потеряла более 70 военных и 14 единиц техники. Минобороны также рассказало о подавлении батареи РСЗО HIMARS в Днепропетровской области и поражении батареи гаубиц М777 – в Запорожской. Российская авиация сбила за сутки украинские МиГ-29 в небе над ДНР и Су-24 в Николаевской области.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. На прошлой неделе в своем обращении глава государства подтвердил, что цели не изменились.
3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Луганской народной республики (ЛНР). По его словам, теперь идет плановое освобождение ДНР. Кроме того, под контролем пророссийских администраций находится Херсонская область, а также большая часть Запорожья. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, спецоперация продлится как минимум до освобождения ДНР в границах 2014 г.
С 23 по 27 сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
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