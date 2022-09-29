Минобороны сообщило об уничтожении до 80 иностранных наемников в ДНР

Кроме того, был нанесен удар по второму батальону 92-й механизированной бригады ВСУ под Купянском, в результате которого украинская сторона потеряла более 70 военных и 14 единиц техники. Минобороны также рассказало о подавлении батареи РСЗО HIMARS в Днепропетровской области и поражении батареи гаубиц М777 – в Запорожской. Российская авиация сбила за сутки украинские МиГ-29 в небе над ДНР и Су-24 в Николаевской области.