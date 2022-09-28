Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных

Для ответов на вопросы о частичной мобилизации в стране задействована горячая линия 122, заявил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В нынешней ситуации правительство будет собирать самые часто задаваемые вопросы и готовить по ним ответы для преждевременного оповещения граждан.