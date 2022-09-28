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Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных

Ведомости

Минобороны России запустило круглосуточную горячую линию для родственников россиян, призванных на военную службу по частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщил Telegram-канал оборонного ведомства.

«В целях оперативного информирования родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в Национальном центре управления обороной РФ открылась круглосуточная горячая линия», – говорится в сообщении.

Телефоны горячей линии: 

  • 8 (800) 100-77-07

  • 8 (495) 498-43-54

  • 8 (495) 498-34-46

Обратившиеся на горячую линию смогут узнать местонахождение военнослужащих, а также получить актуальную информацию о частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.

Для ответов на вопросы о частичной мобилизации в стране задействована горячая линия 122, заявил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В нынешней ситуации правительство будет собирать самые часто задаваемые вопросы и готовить по ним ответы для преждевременного оповещения граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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