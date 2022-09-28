Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных
Минобороны России запустило круглосуточную горячую линию для родственников россиян, призванных на военную службу по частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщил Telegram-канал оборонного ведомства.
«В целях оперативного информирования родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в Национальном центре управления обороной РФ открылась круглосуточная горячая линия», – говорится в сообщении.
Телефоны горячей линии:
8 (800) 100-77-07
8 (495) 498-43-54
8 (495) 498-34-46
Обратившиеся на горячую линию смогут узнать местонахождение военнослужащих, а также получить актуальную информацию о частичной мобилизации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.
Для ответов на вопросы о частичной мобилизации в стране задействована горячая линия 122, заявил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В нынешней ситуации правительство будет собирать самые часто задаваемые вопросы и готовить по ним ответы для преждевременного оповещения граждан.
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