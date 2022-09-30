Рогов сообщил о 23 погибших в Запорожской области при обстреле автоколонны

21 сентября Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором поддержал проведение референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. После проведения голосования главы регионов обратились к Путину с просьбой принять их в состав России на правах субъектов РФ. Ранее Рогов сообщал, что после присоединения Запорожской области регион может быть переименован в Запорожский край.