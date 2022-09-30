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Рогов сообщил о 23 погибших в Запорожской области при обстреле автоколонны

Ведомости

23 человека погибли, 34 получили ранения при обстреле колонны машин, которые выезжали на подконтрольную России часть Запорожской области, об этом сообщил член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале. 

«Это произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область. <...> На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах», — сказано в сообщении. 

Накануне, 29 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости территорий Запорожской и Херсонской областей, которые приняли решение выйти из состава Украины. Соответствующее решение было принято по итогам прошедших референдумов с 23 по 27 сентября. 

21 сентября Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором поддержал проведение референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. После проведения голосования главы регионов обратились к Путину с просьбой принять их в состав России на правах субъектов РФ. Ранее Рогов сообщал, что после присоединения Запорожской области регион может быть переименован в Запорожский край. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных