Рогов сообщил о 23 погибших в Запорожской области при обстреле автоколонны
23 человека погибли, 34 получили ранения при обстреле колонны машин, которые выезжали на подконтрольную России часть Запорожской области, об этом сообщил член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Это произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область. <...> На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах», — сказано в сообщении.
Накануне, 29 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости территорий Запорожской и Херсонской областей, которые приняли решение выйти из состава Украины. Соответствующее решение было принято по итогам прошедших референдумов с 23 по 27 сентября.
21 сентября Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором поддержал проведение референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. После проведения голосования главы регионов обратились к Путину с просьбой принять их в состав России на правах субъектов РФ. Ранее Рогов сообщал, что после присоединения Запорожской области регион может быть переименован в Запорожский край.
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