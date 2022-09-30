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Политика

В МИД РФ призвали россиян критически подходить к поездкам в Черногорию

Ведомости

Из-за недружественных действия властей Черногории российский МИД рекомендует гражданам России подходить к путешествиям в эту страну критически. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. 

«С учетом недружественного поведения черногорской администрации и принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию», — сказано в сообщении. 

Захарова обратила внимание, что у россиян не получится обратиться в российское консульство в Черногории. Накануне оно прекратило свою работу из-за сокращения состава дипмиссии в стране. 

Комментируя публикации в местных СМИ о работе госслужащих Черногории на российскую разведку, Захарова заявила, что конкретных претензий российской стороне предъявлено не было, однако медиа запустили «бездоказательную шумиху». Она также указала на влияние Запада на политику Черногории в отношении России. 

29 сентября МИД Черногории объявил о высылке из страны шестерых российских дипломатов, их объявили персонами нон грата. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия российских госслужащих противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами. 

В МИД РФ заявили, что Россия не оставит без ответа действия черногорских властей.

Издание Vijesti сообщило, что несколько граждан Черногории были задержаны в Подгорице по подозрению в работе на российские спецслужбы. Отмечалось, что один из них является сотрудником госадминистрации. По данным издания, он более 10 лет делился информацией с российской разведкой. 

Позже спецпрокуратура Черногории опровергла информацию о задержаниях. При этом ведомство подтвердило обыски. И.о. премьер-министра Дритан Абазович, комментируя ситуацию, заявил, что операция прокуратуры является частью международной акции по борьбе со шпионажем. Позже он также подтвердил задержания в Подгорице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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