В МИД РФ призвали россиян критически подходить к поездкам в Черногорию
Из-за недружественных действия властей Черногории российский МИД рекомендует гражданам России подходить к путешествиям в эту страну критически. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«С учетом недружественного поведения черногорской администрации и принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию», — сказано в сообщении.
Захарова обратила внимание, что у россиян не получится обратиться в российское консульство в Черногории. Накануне оно прекратило свою работу из-за сокращения состава дипмиссии в стране.
Комментируя публикации в местных СМИ о работе госслужащих Черногории на российскую разведку, Захарова заявила, что конкретных претензий российской стороне предъявлено не было, однако медиа запустили «бездоказательную шумиху». Она также указала на влияние Запада на политику Черногории в отношении России.
29 сентября МИД Черногории объявил о высылке из страны шестерых российских дипломатов, их объявили персонами нон грата. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия российских госслужащих противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами.
В МИД РФ заявили, что Россия не оставит без ответа действия черногорских властей.
Издание Vijesti сообщило, что несколько граждан Черногории были задержаны в Подгорице по подозрению в работе на российские спецслужбы. Отмечалось, что один из них является сотрудником госадминистрации. По данным издания, он более 10 лет делился информацией с российской разведкой.
Позже спецпрокуратура Черногории опровергла информацию о задержаниях. При этом ведомство подтвердило обыски. И.о. премьер-министра Дритан Абазович, комментируя ситуацию, заявил, что операция прокуратуры является частью международной акции по борьбе со шпионажем. Позже он также подтвердил задержания в Подгорице.
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