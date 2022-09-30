В МИД РФ призвали россиян критически подходить к поездкам в Черногорию

Издание Vijesti сообщило, что несколько граждан Черногории были задержаны в Подгорице по подозрению в работе на российские спецслужбы. Отмечалось, что один из них является сотрудником госадминистрации. По данным издания, он более 10 лет делился информацией с российской разведкой.