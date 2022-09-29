Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу
Работа консульского отдела посольства России в Черногории приостанавливается с 30 сентября на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте посольства РФ.
В сообщении российская дипмиссия указывает на «враждебные действия властей Черногории». Уточняется, что по вопросам консульского обслуживания посетителей готовы принять в посольствах РФ в соседних странах. В разговоре с ТАСС дипломаты отметили, что власти Черногории выслали «практически весь дипсостав».
Ранее сегодня МИД Черногории объявил о высылке из страны шестерых российских дипломатов, их объявили персонами нон грата. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия российских госслужащих противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами.
В МИД РФ заявили, что Россия не оставит без ответа действия черногорских властей.
До этого издание Vijesti сообщило, что несколько граждан Черногории были задержаны в Подгорице по подозрению в работе на российские спецслужбы. Отмечалось, что один из них является сотрудником госадминистрации. По данным издания, он более 10 лет делился информацией с российской разведкой.
Позже спецпрокуратура Черногории опровергла информацию о задержаниях. При этом ведомство подтвердило обыски. И.о. премьер-министра Дритан Абазович, комментируя ситуацию, заявил, что операция прокуратуры является частью международной акции по борьбе со шпионажем. Позже он также подтвердил задержания в Подгорице.
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