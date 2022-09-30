Путин: только 5% украинского зерна ушло в беднейшие страны
Хлеб с украинских портов идет в Европу, и лишь 5% – в беднейшие страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России новых территорий, которая прошла в Георгиевском зале Кремля.
«Вот вывозят сейчас хлеб с Украины под предлогом обеспечения продовольственной безопасности беднейших стран мира. Куда он идет? Да все идет в те же европейские страны, там 5% только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой обман», — подчеркнул президент.
Ранее Путин отмечал, что по состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны. При этом из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в ЕС.
В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с украинским зерном Путин также назвал «наглым обманом». По словам президента, на тот момент из 2 млн т продовольствия до беднейших стран дошло только 60 000 т. Остальную продукцию ЕС забрал себе, добавил Путин.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН.
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