Путин назвал сплошным надувательством ситуацию с вывозом зерна с Украины
Ситуация с вывозом зерна с Украины — «сплошное надувательство», заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.
«Зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
По словам Путина, по состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны. При этом из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в ЕС.
Президент отметил, что Запад продолжает провоцировать глобальный продовольственный кризис. «В этих условиях в рамках нашей стратегии развития сельского хозяйства мы должны обеспечить свою продовольственную безопасность, снижать зависимость от импортных поставок, в том числе оборудования, техники, семян», — заключил он.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН.
При этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель утверждает, что две трети зерна из украинских портов отправляются в страны, «которые в нем нуждаются». По его словам, в ЕС поддерживают выполнение зерновой сделки.
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