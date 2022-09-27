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Путин назвал сплошным надувательством ситуацию с вывозом зерна с Украины

Ведомости

Ситуация с вывозом зерна с Украины — «сплошное надувательство», заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.

«Зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам Путина, по состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны. При этом из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в ЕС.

Президент отметил, что Запад продолжает провоцировать глобальный продовольственный кризис. «В этих условиях в рамках нашей стратегии развития сельского хозяйства мы должны обеспечить свою продовольственную безопасность, снижать зависимость от импортных поставок, в том числе оборудования, техники, семян», — заключил он.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН.

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с украинским зерном Путин назвал «наглым обманом». По словам президента, на тот момент из 2 млн т продовольствия до беднейших стран дошло только 60 000 т. Остальную продукцию ЕС забрал себе, добавил Путин.

При этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель утверждает, что две трети зерна из украинских портов отправляются в страны, «которые в нем нуждаются». По его словам, в ЕС поддерживают выполнение зерновой сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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