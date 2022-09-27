Путин назвал сплошным надувательством ситуацию с вывозом зерна с Украины

По словам Путина, по состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны. При этом из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в ЕС.