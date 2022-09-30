В Нью-Йорке неизвестные облили здание консульства РФ красной краской
Прошедшей ночью неизвестный совершил нападение на здание Генконсульства РФ в Нью-Йорке, облив его фасад красной краской. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным газеты, лицо злоумышленника было скрыто капюшоном и маской. Ночью он подошел к зданию дипмиссии и с помощью пульверизатора начал брызгать красной краской на стены и окна. Отмечается, что дежурный комендант вызвал полицию, однако та пока что не предприняла никаких действий.
В дипмиссии «РИА Новости» сообщили, что вандалов было двое. Источник утверждает, что один из них облил здание краской, а второй отвечал за видеосъемку происходящего.
Он добавил, что последние несколько недель полиция не появлялась около консульства. До этого, по его словам, правоохранительные органы регулярно дежурили напротив здания, поскольку около консульства участились акции против проводимой Россией спецоперации на Украине.
«Сколько времени займет устранение и сколько это будет стоить, мы сейчас сказать даже не можем, поскольку урон достаточно серьезный», — отметил собеседник.
Генконсульство РФ находится в Ист-Сайде Манхэттена. В дипмиссии рассказали, что здание было построено в XX веке, оно относится к историческому наследию Нью-Йорка, поэтому должно сохраняться в неизменном виде. Дом принадлежит Российской Федерации.
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