В Нью-Йорке неизвестные облили здание консульства РФ красной краской

По данным газеты, лицо злоумышленника было скрыто капюшоном и маской. Ночью он подошел к зданию дипмиссии и с помощью пульверизатора начал брызгать красной краской на стены и окна. Отмечается, что дежурный комендант вызвал полицию, однако та пока что не предприняла никаких действий.