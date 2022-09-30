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Путин: Россия стала сильнее с присоединением Херсона, Запорожья и Донбасса

Ведомости

С присоединением Донбасса, Запорожья и Херсона Россия стала сильнее, заявил президент РФ Владимир Путин в своей речи во время концерта на Красной площади в Москве, посвященного присоединению новых территорий.

«Мы стали сильнее. Потому что мы вместе, за нами правда, а в правде сила, а значит – победа. Победа будет за нами!» – сказал он.

Также президент подчеркнул, что Россия открывает для регионов не только двери родного дома, но и сердце. «Добро пожаловать домой», – сказал Путин.

Сегодня днем Путин с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также главами Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким подписал договоры о принятии регионов в состав России. Президент заявил, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Документы были подписаны по итогам референдумов по вопросу присоединения регионов к РФ, которые прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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