Путин: Россия стала сильнее с присоединением Херсона, Запорожья и Донбасса

Сегодня днем Путин с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также главами Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким подписал договоры о принятии регионов в состав России. Президент заявил, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.