Путин: Россия стала сильнее с присоединением Херсона, Запорожья и Донбасса
С присоединением Донбасса, Запорожья и Херсона Россия стала сильнее, заявил президент РФ Владимир Путин в своей речи во время концерта на Красной площади в Москве, посвященного присоединению новых территорий.
«Мы стали сильнее. Потому что мы вместе, за нами правда, а в правде сила, а значит – победа. Победа будет за нами!» – сказал он.
Также президент подчеркнул, что Россия открывает для регионов не только двери родного дома, но и сердце. «Добро пожаловать домой», – сказал Путин.
Сегодня днем Путин с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также главами Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким подписал договоры о принятии регионов в состав России. Президент заявил, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Документы были подписаны по итогам референдумов по вопросу присоединения регионов к РФ, которые прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.