МВД заявило о 180 000 участников митинга-концерта в Москве
Порядка 180 000 человек приняли участие в концерте «Выбор людей. Вместе навсегда», который проходит в Москве по случаю вступления в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт «Выбор людей. Вместе навсегда» в поддержку принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В мероприятии приняло участие 180 000 москвичей и гостей столицы», — отметила Волк.
В ходе митинга-концерта на Красной площади президент России Владимир Путин заявил, что с присоединением Донбасса, Запорожья и Херсона РФ стала сильнее. Также президент подчеркнул, что Россия открывает для регионов не только двери родного дома, но и сердце. «Добро пожаловать домой», – сказал Путин.
30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.
После этого глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгений Балицкий заявил, что в России будет создан новый федеральных округ из присоединенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Он уточнил, что название округа и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса