МВД заявило о 180 000 участников митинга-концерта в Москве

После этого глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгений Балицкий заявил, что в России будет создан новый федеральных округ из присоединенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Он уточнил, что название округа и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются.