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МВД заявило о 180 000 участников митинга-концерта в Москве

Ведомости

Порядка 180 000 человек приняли участие в концерте «Выбор людей. Вместе навсегда», который проходит в Москве по случаю вступления в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт «Выбор людей. Вместе навсегда» в поддержку принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В мероприятии приняло участие 180 000 москвичей и гостей столицы», — отметила Волк.

В ходе митинга-концерта на Красной площади президент России Владимир Путин заявил, что с присоединением Донбасса, Запорожья и Херсона РФ стала сильнее. Также президент подчеркнул, что Россия открывает для регионов не только двери родного дома, но и сердце. «Добро пожаловать домой», – сказал Путин.

30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.

После этого глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгений Балицкий заявил, что в России будет создан новый федеральных округ из присоединенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Он уточнил, что название округа и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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