Никарагуа объявила о разрыве дипломатических отношений с Нидерландами
Республика Никарагуа в пятницу расторгла дипломатические отношения с Нидерландами. Об этом со ссылкой на заявление министерства иностранных дел центральноамериканской страны передает Reuters.
Свое решение правительство Никарагуа объясняет тем, что «интервенционистская и неоколониальная» европейская страна «оскорбляла и продолжает оскорблять никарагуанские семьи».
Манагуа решила разорвать дипотношения с Нидерландами после их отказа профинансировать строительство больницы в Никарагуа. Кроме того, по мнению МИДа, европейская страна вмешивалась в дела государства.
«Никарагуа, столкнувшись с неоднократным вмешательством, интервенционистской и неоколониалистской позицией Нидерландов, которое оскорбило угрозами и приостановкой работ на общее благо, сообщает о нашем решении немедленно разорвать дипломатические отношения,— отмечается в пресс-релизе МИДа (цитата по AFP).
Ранее официальные лица Никарагуа объявили посла Евросоюза Беттину Мушайдт «персоной нон грата» и заявили, что страна не примет нового посла США. Это усилило напряженность между президентом Даниэлем Ортегой и международным сообществом, отмечает Reuters.
Решение о высылке Мушайдт, как писало агентство, последовало за обращением ЕС к президенту Никарагуа с призывом «восстановить демократию» и освободить политических заключенных.