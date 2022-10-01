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Политика

Никарагуа объявила о разрыве дипломатических отношений с Нидерландами

Ведомости

Республика Никарагуа в пятницу расторгла дипломатические отношения с Нидерландами. Об этом со ссылкой на заявление министерства иностранных дел центральноамериканской страны передает Reuters.

Свое решение правительство Никарагуа объясняет тем, что «интервенционистская и неоколониальная» европейская страна «оскорбляла и продолжает оскорблять никарагуанские семьи».

Манагуа решила разорвать дипотношения с Нидерландами после их отказа профинансировать строительство больницы в Никарагуа. Кроме того, по мнению МИДа, европейская страна вмешивалась в дела государства. 

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«Никарагуа, столкнувшись с неоднократным вмешательством, интервенционистской и неоколониалистской позицией Нидерландов, которое оскорбило угрозами и приостановкой работ на общее благо, сообщает о нашем решении немедленно разорвать дипломатические отношения,— отмечается в пресс-релизе МИДа (цитата по AFP).

Ранее официальные лица Никарагуа объявили посла Евросоюза Беттину Мушайдт «персоной нон грата» и заявили, что страна не примет нового посла США. Это усилило напряженность между президентом Даниэлем Ортегой и международным сообществом, отмечает Reuters.

Решение о высылке Мушайдт, как писало агентство, последовало за обращением ЕС к президенту Никарагуа с призывом «восстановить демократию» и освободить политических заключенных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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