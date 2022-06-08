Никарагуа разрешила ввод российских войск в гуманитарных целях

В феврале посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов заявил, что закон позволяет военным некоторых стран, включая Россию, присутствовать на территории Никарагуа. По его словам, российские военные специалисты открыто и на законных основаниях работают в Никарагуа, а корабли и самолеты, как и прежде, в случае необходимости будут посещать никарагуанские порты и аэродромы.