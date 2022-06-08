Никарагуа разрешила ввод российских войск в гуманитарных целях
Президент Никарагуа Даниэль Ортега санкционировал ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов в гуманитарных целях со второй половины 2022 г., передает El Pais со ссылкой на правительственную газету La Gaceta.
«Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях», - сообщает издание.
Помимо этого глава государства разрешил транзит и остановку на территории страны военных, кораблей и воздушных судов стран, входящих в Конференцию вооруженных сил Центральной Америки (Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Доминиканы), США, Мексики, Венесуэлы и Кубы.
В феврале посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов заявил, что закон позволяет военным некоторых стран, включая Россию, присутствовать на территории Никарагуа. По его словам, российские военные специалисты открыто и на законных основаниях работают в Никарагуа, а корабли и самолеты, как и прежде, в случае необходимости будут посещать никарагуанские порты и аэродромы.
Он отмечал, что наращивание российско-никарагуанского взаимодействия во всех сферах, включая военную, идет по плану и не зависит от всплесков напряженности, которые провоцирует коллективный Запад в отношении России.