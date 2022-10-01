Конституционный суд проверит договоры о принятии в состав РФ новых территорий
В Конституционный суд поступили обращения президента России о проверке конституционности международных договоров о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.
Обращения главы государства поступили в пятницу, они приняты к рассмотрению, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт КС.
30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Сообщалось, что договоры будут направлены в Конституционный суд для проверки на соответствие Основному закону и внесены в парламент для ратификации вместе с законом об образовании новых субъектов РФ.
Перед подписанием документов о принятии новых территорий Путин выступил в Кремле с 40-минутной речью. В ней он обратился к истории, отметив, что решение о присоединении к России – это «неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков», которые от истоков «Древней Руси на протяжении веков созидали и создавал Россию». Он также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. Еще до обнародования результатов власти США, Великобритании и Германии осудили проведение голосования. Финляндия, Сербия, Турция и Казахстан заявили, что не планируют признавать результаты.