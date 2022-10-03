Посол ЛНР сообщил о необходимости демилитаризовать Украину
Посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал два условия для установления мира в вошедших в состав России регионах. Среди них — демилитаризация Украины и полное освобождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, передает ТАСС.
«Освобождение оккупированных территорий и демилитаризация противника — это обязательное условие установления мира и безопасности на территориях, вошедших в состав России. Запад объявил войну на уничтожение, поэтому чтобы выжить — нужно победить», — сказал Мирошник.
По словам посла, военные действия «только активизируются» после того, как в состав России вошли новые регионы. Он отметил, что в ближайшее время потребуется провести полномасштабную военную операцию, чтобы нанести «тотальный удар по киевскому режиму».
Согласно данным международных договоров, которые были внесены в Госдуму, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав России в границах, существовавших на день подписания договоров. Согласно постановлению Конституционного суда, новые территории считаются принятыми в состав России 30 сентября. Период интеграции будет действовать до 1 января 2026 г. В течение этого времени ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям предстоит урегулировать «вопросы интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы».
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Перед подписанием документов глава государства выступил в Кремле с 40-минутной речью. В ней он обратился к истории, отметив, что решение о присоединении к России – это «неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков». Путин также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.
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