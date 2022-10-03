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Посол ЛНР сообщил о необходимости демилитаризовать Украину

Ведомости

Посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал два условия для установления мира в вошедших в состав России регионах. Среди них — демилитаризация Украины и полное освобождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, передает ТАСС.

«Освобождение оккупированных территорий и демилитаризация противника — это обязательное условие установления мира и безопасности на территориях, вошедших в состав России. Запад объявил войну на уничтожение, поэтому чтобы выжить — нужно победить», — сказал Мирошник.

По словам посла, военные действия «только активизируются» после того, как в состав России вошли новые регионы. Он отметил, что в ближайшее время потребуется провести полномасштабную военную операцию, чтобы нанести «тотальный удар по киевскому режиму». 

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Согласно данным международных договоров, которые были внесены в Госдуму, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав России в границах, существовавших на день подписания договоров. Согласно постановлению Конституционного суда, новые территории считаются принятыми в состав России 30 сентября. Период интеграции будет действовать до 1 января 2026 г. В течение этого времени ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям предстоит урегулировать «вопросы интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы».

30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Перед подписанием документов глава государства выступил в Кремле с 40-минутной речью. В ней он обратился к истории, отметив, что решение о присоединении к России – это «неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков». Путин также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных