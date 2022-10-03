Российского посла вызвали в МИД Польши после референдумов
МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева после прошедших референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом замминистра иностранных дел Марчин Пшидач сообщил в эфире телеканала TVN24.
«Отношения с Россией сегодня фактически заморожены. Нет никаких дипломатических контактов, кроме встреч, на которые я или министр вызываем посла Андреева. И сегодня такая встреча состоится», — сказал Пшидач (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что посла пригласили в МИД к 11.00 (12.00 мск) из-за «действий России на прошлой неделе».
Накануне российского посла в Германии Сергея Нечаева также вызвали в МИД ФРГ из-за проведенных референдумов на территории четырех регионов. Как отмечало агентство DPA, дипломата ждут в МИДе «в ближайшее время».
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов.
Сегодня, 3 октября, депутаты Госдумы намерены рассмотреть проекты конституционных законов о принятии украинских территорий в состав России, а также о ратификации договоров. 4 октября их рассмотрит Совет Федерации.
С 23 по 27 сентября в регионах прошло голосование по вопросу вхождения территорий в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. После этого главы регионов обратились к Путину с просьбой принять субъекты в состав РФ.
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