Российского посла вызвали в МИД Польши после референдумов

«Отношения с Россией сегодня фактически заморожены. Нет никаких дипломатических контактов, кроме встреч, на которые я или министр вызываем посла Андреева. И сегодня такая встреча состоится», — сказал Пшидач (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что посла пригласили в МИД к 11.00 (12.00 мск) из-за «действий России на прошлой неделе».