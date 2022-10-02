Госдума рассмотрит проекты законов о присоединении к РФ новых субъектов 3 октября
Депутаты Госдумы 3 октября рассмотрят проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также о ратификации соответствующих международных договоров, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров, которые были озвучены, займемся формированием правового поля», — сказал Володин в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по ТАСС).
По его словам, депутатам предстоит большая работа. Спикер нижней палаты парламента напомнил, что во время присоединения Крыма и Севастополя к России было принято «порядка 70 законов».
Володин подчеркнул, что на некоторых территориях, которые будут считаться российскими, продолжаются бои и это нужно учитывать. Он призвал «освободить территорию РФ от нацистов», депутаты в этом вопросе, по его словам, надеются на военнослужащих.
Сегодня Конституционный суд РФ признал соответствующими Конституции международные договоры о принятии в состав России четырех регионов. Ранее соответствующие обращения в КС направил президент Владимир Путин.