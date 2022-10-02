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Госдума рассмотрит проекты законов о присоединении к РФ новых субъектов 3 октября

Ведомости

Депутаты Госдумы 3 октября рассмотрят проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также о ратификации соответствующих международных договоров, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.  

«В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров, которые были озвучены, займемся формированием правового поля», — сказал Володин в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по ТАСС).

По его словам, депутатам предстоит большая работа. Спикер нижней палаты парламента напомнил, что во время присоединения Крыма и Севастополя к России было принято «порядка 70 законов».

Володин подчеркнул, что на некоторых территориях, которые будут считаться российскими, продолжаются бои и это нужно учитывать. Он призвал «освободить территорию РФ от нацистов», депутаты в этом вопросе, по его словам, надеются на военнослужащих.

Сегодня Конституционный суд РФ признал соответствующими Конституции международные договоры о принятии в состав России четырех регионов. Ранее соответствующие обращения в КС направил президент Владимир Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных