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Путин увеличил штатную численность прокуратуры

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Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность прокуратуры, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Установить штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации в количестве 51 410 единиц, в том числе органов военной прокуратуры в количестве 3201 единицы, из них военнослужащих в количестве 2162 человек, гражданского персонала — 1039 человек», — следует из указа.

Путин ранее предложил на пост прокурора Новосибирской области Александра Бучмана, который сейчас возглавляет прокуратуру Амурской области. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ Андрей Клишас.

Новые прокуроры будут назначены в Чукотском автономном округе, Республике Мордовия, Ставропольском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных