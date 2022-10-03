Путин увеличил штатную численность прокуратуры

«Установить штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации в количестве 51 410 единиц, в том числе органов военной прокуратуры в количестве 3201 единицы, из них военнослужащих в количестве 2162 человек, гражданского персонала — 1039 человек», — следует из указа.