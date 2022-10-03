Путин увеличил штатную численность прокуратуры
Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность прокуратуры, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Установить штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации в количестве 51 410 единиц, в том числе органов военной прокуратуры в количестве 3201 единицы, из них военнослужащих в количестве 2162 человек, гражданского персонала — 1039 человек», — следует из указа.
Путин ранее предложил на пост прокурора Новосибирской области Александра Бучмана, который сейчас возглавляет прокуратуру Амурской области. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ Андрей Клишас.
Новые прокуроры будут назначены в Чукотском автономном округе, Республике Мордовия, Ставропольском крае.
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