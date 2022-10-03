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В ЛНР сообщили об уничтожении пересекшей административную границу группировки ВСУ

Ведомости

Группировка вооруженных сил Украины (ВСУ), которая ранее пересекла административную границу Луганской народной республики (ЛНР), была практически полностью уничтожена, об этом сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала».

«Сейчас, на момент 14:00, вся группировка, которая пересекла административную границу Луганской народной республики, практически полностью была уничтожена, а те недобитки, понеся колоссальные потери, вернулись на заранее занимаемые позиции», — сказал он (цит. по ТАСС). 

Ранее Марочко сообщил о том, что пересекшая границу группировка ВСУ попала в «огневой мешок». «Они находятся сейчас под огневым воздействием сразу с трех сторон наших сил и России — с севера, востока и юга, планомерно уничтожаются все те, кто заходит на территорию ЛНР», — говорил он. 

30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов. После одобрения законопроектов Госдумой их рассмотрит Совет Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных