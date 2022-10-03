В ЛНР сообщили об уничтожении пересекшей административную границу группировки ВСУ

Ранее Марочко сообщил о том, что пересекшая границу группировка ВСУ попала в «огневой мешок». «Они находятся сейчас под огневым воздействием сразу с трех сторон наших сил и России — с севера, востока и юга, планомерно уничтожаются все те, кто заходит на территорию ЛНР», — говорил он.