В ЛНР сообщили об уничтожении пересекшей административную границу группировки ВСУ
Группировка вооруженных сил Украины (ВСУ), которая ранее пересекла административную границу Луганской народной республики (ЛНР), была практически полностью уничтожена, об этом сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала».
«Сейчас, на момент 14:00, вся группировка, которая пересекла административную границу Луганской народной республики, практически полностью была уничтожена, а те недобитки, понеся колоссальные потери, вернулись на заранее занимаемые позиции», — сказал он (цит. по ТАСС).
Ранее Марочко сообщил о том, что пересекшая границу группировка ВСУ попала в «огневой мешок». «Они находятся сейчас под огневым воздействием сразу с трех сторон наших сил и России — с севера, востока и юга, планомерно уничтожаются все те, кто заходит на территорию ЛНР», — говорил он.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов. После одобрения законопроектов Госдумой их рассмотрит Совет Федерации.
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