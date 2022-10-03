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В МИД заявили о планах ДНР отказаться от смертной казни

Ведомости

Донецкая народная республика (ДНР) намерена отказаться от смертной казни. Об этом заявил замминистра МИД РФ Евгений Иванов.

«Было решение о том, что это будет пересмотрено и приостановлено. По крайней мере, я слышал о таком решении», — сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

1 июля в ДНР был принят новый Уголовно-исполнительный кодекс (УИК), который включает положения о смертной казни. До этого, 9 июня, суд в республике приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна. Их обвинили в участии в боевых действиях в составе украинских формирований в качестве наемников.

В конце сентября в Госдуме рассказали, что после вхождения ДНР в состав России положение о смертной казни будет заменено на пожизненный срок. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов добавил, что осужденные смогут обратиться за пересмотром дела, в том числе уголовного, однако военные, совершившие преступление, должны будут понести наказание в любом случае.

Также в Конституционном суде уточнили, что после присоединения новых территорий к РФ в регионах не будут действовать законы, противоречащие Конституции России, включая положение о смертной казни в ДНР.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов.

Сегодня, 3 октября, депутаты Госдумы намерены рассмотреть проекты конституционных законов о принятии украинских территорий в состав России, а также о ратификации договоров. 4 октября их рассмотрит Совет Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных