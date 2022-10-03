В МИД заявили о планах ДНР отказаться от смертной казни

В конце сентября в Госдуме рассказали, что после вхождения ДНР в состав России положение о смертной казни будет заменено на пожизненный срок. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов добавил, что осужденные смогут обратиться за пересмотром дела, в том числе уголовного, однако военные, совершившие преступление, должны будут понести наказание в любом случае.