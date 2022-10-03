В МИД заявили о планах ДНР отказаться от смертной казни
Донецкая народная республика (ДНР) намерена отказаться от смертной казни. Об этом заявил замминистра МИД РФ Евгений Иванов.
«Было решение о том, что это будет пересмотрено и приостановлено. По крайней мере, я слышал о таком решении», — сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).
1 июля в ДНР был принят новый Уголовно-исполнительный кодекс (УИК), который включает положения о смертной казни. До этого, 9 июня, суд в республике приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна. Их обвинили в участии в боевых действиях в составе украинских формирований в качестве наемников.
В конце сентября в Госдуме рассказали, что после вхождения ДНР в состав России положение о смертной казни будет заменено на пожизненный срок. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов добавил, что осужденные смогут обратиться за пересмотром дела, в том числе уголовного, однако военные, совершившие преступление, должны будут понести наказание в любом случае.
Также в Конституционном суде уточнили, что после присоединения новых территорий к РФ в регионах не будут действовать законы, противоречащие Конституции России, включая положение о смертной казни в ДНР.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов.
Сегодня, 3 октября, депутаты Госдумы намерены рассмотреть проекты конституционных законов о принятии украинских территорий в состав России, а также о ратификации договоров. 4 октября их рассмотрит Совет Федерации.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса