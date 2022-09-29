Смертную казнь в ДНР заменят на пожизненный срок после присоединения к России
После вхождения Донецкой народной республики (ДНР) в состав России наказание в виде смертной казни заменят на пожизненный срок. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.
«Что касается лиц, совершивших преступления, в том числе военные, <…> после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, потому что у нас есть мораторий», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам депутата, наказание автоматически заменят на пожизненный срок.
Бессарабов добавил, что осужденные смогут обратиться за пересмотром дела, в том числе уголовного. Он уточнил, что военные, совершившие преступления, в любом случае должны будут понести наказание.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае присоединения новых территорий к России в регионах начнет действовать российская Конституция. Он также уточнил, что после вхождения субъектов в состав РФ удары по ним Москва будет расценивать как угрозу нацбезопасности.
27 сентября завершились пятидневные референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. После этого главы регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять субъекты в состав РФ.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, представитель Кремля анонсировал «объемного выступление» Путина. Песков уточнил, что это не послание президента Федеральному собранию.
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