Володин заявил, что США не планируют возвращать госдолг
Рост госдолга США говорит о том, что Вашингтон не собирается его возвращать. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Госдолг США впервые превысил $31 трлн. Заимствования Штатов составляют более 30% всего мирового ВВП. Запредельный рост госдолга США говорит, что Вашингтон не планирует его возвращать», — написал Володин.
По его мнению, США «сделают все», чтобы не решать возникшую проблему за свой счет, вместо этого под удар может попасть Евросоюз.
«Пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть. Пострадают экономики других стран», — отметил депутат. Он добавил, что меньше всего это повлияет на государства, которые независимы от доллара США.
Рекордный госдолг США также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Госдолг США превысил $31 трлн — реальный показатель «исключительности», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее минфин США опубликовал данные о госдолге США. По состоянию на 3 октября он составляет $31,12 трлн. Из них $6,82 трлн относятся к внутриправительственному долгу США, еще $24,29 трлн — к публичному долгу. Газета The New York Times отметила, что рост госдолга до этой отметки может создать политические проблемы для президента США Джо Байдена, который заявлял о намерении сократить дефицит бюджета страны.
В декабре 2021 г. Байден утвердил повышение лимита госдолга США на $2,5 трлн до $31,4 трлн. Отметку в $30 трлн показатель перешагнул к началу февраля 2022 г. Тогда NYT писала, что увеличение госдолга связано с последствиями пандемии.
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