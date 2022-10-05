Володин заявил, что США не планируют возвращать госдолг

Ранее минфин США опубликовал данные о госдолге США. По состоянию на 3 октября он составляет $31,12 трлн. Из них $6,82 трлн относятся к внутриправительственному долгу США, еще $24,29 трлн — к публичному долгу. Газета The New York Times отметила, что рост госдолга до этой отметки может создать политические проблемы для президента США Джо Байдена, который заявлял о намерении сократить дефицит бюджета страны.