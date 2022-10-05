Госдолг США достиг рекордных $31 трлн

Как отмечает газета The New York Times, рост госдолга до этой отметки может создать политические проблемы для президента США Джо Байдена, который заявлял о намерении сократить дефицит бюджета страны. Так, он обещал уменьшить этот показатель на $1,5 трлн к концу текущего финансового года. При этом, по оценкам Комитета по ответственному федеральному бюджету, с начала президентства Байдена дефицит увеличился на $5 трлн.