Госдолг США достиг рекордных $31 трлн
Государственный долг США превысил $31 трлн впервые в истории страны, следует из данных минфина США.
К 4 октября этот показатель составил $31,12 трлн. Из них $6,82 трлн относятся к внутриправительственному долгу США, еще $24,29 трлн — к публичному долгу.
По данным минфина, опубликованным в базе, сумма госдолга стала максимальной с 1993 г. Тогда госдолг США составлял $4,22 трлн. С тех пор он постоянно увеличивается.
Как отмечает газета The New York Times, рост госдолга до этой отметки может создать политические проблемы для президента США Джо Байдена, который заявлял о намерении сократить дефицит бюджета страны. Так, он обещал уменьшить этот показатель на $1,5 трлн к концу текущего финансового года. При этом, по оценкам Комитета по ответственному федеральному бюджету, с начала президентства Байдена дефицит увеличился на $5 трлн.
В минфине США также сообщали о планах погасить $26 млрд по частным долговым обязательствам с апреля по июнь 2022 г. В то же время в ведомстве сомневались в сокращении госдолга, указывая на планы увеличить его на $182 млрд в III квартале.
В декабре 2021 г. Байден утвердил повышение лимита госдолга США на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. Отметку в $30 трлн показатель перешагнул к началу февраля 2022 г. Тогда NYT писала, что увеличение госдолга связано с последствиями пандемии. Белый дом профинансировал за счет заемных средств расходы в $5 трлн на пособия по безработице, финансовую поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты.
Также в конце сентября на фоне роста инфляции в США Федеральная резервная система (ФРС) страны повысила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов (б. п.) до 3–3,25%. Ожидается, что до конца года ставка может вырасти до 4–4,5%.
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