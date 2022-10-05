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Экономика

Госдолг США достиг рекордных $31 трлн

Ведомости

Государственный долг США превысил $31 трлн впервые в истории страны, следует из данных минфина США.

К 4 октября этот показатель составил $31,12 трлн. Из них $6,82 трлн относятся к внутриправительственному долгу США, еще $24,29 трлн — к публичному долгу.

По данным минфина, опубликованным в базе, сумма госдолга стала максимальной с 1993 г. Тогда госдолг США составлял $4,22 трлн. С тех пор он постоянно увеличивается.

Как отмечает газета The New York Times, рост госдолга до этой отметки может создать политические проблемы для президента США Джо Байдена, который заявлял о намерении сократить дефицит бюджета страны. Так, он обещал уменьшить этот показатель на $1,5 трлн к концу текущего финансового года. При этом, по оценкам Комитета по ответственному федеральному бюджету, с начала президентства Байдена дефицит увеличился на $5 трлн.

В минфине США также сообщали о планах погасить $26 млрд по частным долговым обязательствам с апреля по июнь 2022 г. В то же время в ведомстве сомневались в сокращении госдолга, указывая на планы увеличить его на $182 млрд в III квартале.

В декабре 2021 г. Байден утвердил повышение лимита госдолга США на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. Отметку в $30 трлн показатель перешагнул к началу февраля 2022 г. Тогда NYT писала, что увеличение госдолга связано с последствиями пандемии. Белый дом профинансировал за счет заемных средств расходы в $5 трлн на пособия по безработице, финансовую поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты.

Также в конце сентября на фоне роста инфляции в США Федеральная резервная система (ФРС) страны повысила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов (б. п.) до 3–3,25%. Ожидается, что до конца года ставка может вырасти до 4–4,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных