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Финансы

Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Ведомости

Государственный долг США впервые превысил отметку в $30 трлн 1 февраля – на несколько лет раньше, чем прогнозировалось, сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные минфина США.

Издание пояснило, что это произошло на фоне пандемии коронавируса: Белый дом профинансировал за счет заемных средств расходы в $5 трлн на пособия по безработице, финансовую поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты. Чрезмерное заимствование привело к тому, что долговое бремя США выросло настолько, что правительству пришлось бы потратить сумму, превышающую всю годовую экономику страны, чтобы его погасить, отмечает издание.

По мнению некоторых экономистов, большая долговая нагрузка США не приносит вреда, учитывая рост экономики, низкие процентные ставки и готовность инвесторов покупать ценные бумаги американского казначейства, которые позволяют Белому дому относительно дешево занимать деньги и инвестировать их в экономику.

В ноябре 2021 г. Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги США до $2,409 млрд, в октябре показатель составлял $3,166 млрд. В ноябре доля долгосрочных облигаций в российском портфеле снизилась с $554 млн до $101 млн, краткосрочных — с $3,166 млрд до $2,308 млрд.

Крупнейшими держателями американских государственных ценных бумаг остались Япония ($1,34 трлн) и Китай ($1,08 трлн), они увеличили свои вложения в госдолг США по сравнению с октябрем 2021 г. Третье место продолжает занимать Великобритания ($621,6 млрд). Люксембург вновь занял четвертую строчку с $334,4 млрд, сместив Ирландию, портфель которой составляет $331,2 млрд.

Ранее по теме: Объем вложений России в госбумаги США сократился до $2,4 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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