Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Издание пояснило, что это произошло на фоне пандемии коронавируса: Белый дом профинансировал за счет заемных средств расходы в $5 трлн на пособия по безработице, финансовую поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты. Чрезмерное заимствование привело к тому, что долговое бремя США выросло настолько, что правительству пришлось бы потратить сумму, превышающую всю годовую экономику страны, чтобы его погасить, отмечает издание.