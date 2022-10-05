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Мишустин назначил еще одного замглавы Минстроя

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился назначить Вадима Васильева заместителем главы Минстроя, который, как ожидается, займется развитием новых регионов. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Назначить Васильева Вадима Викторовича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», – говорится в документе.

Накануне глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что ожидает назначения еще одного замминистра, который займется социально-экономическим развитием новых территорий, передавал ТАСС.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции РФ с изменениями в ч. 1 ст. 65 в связи с принятием в состав РФ четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Ранее президент подписал федеральные законы о принятии новых регионов в состав России. Они образуют субъекты под прежними названиями.

Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации.

Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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