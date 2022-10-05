Путин поручил опубликовать текст Конституции с изменениями

Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации.