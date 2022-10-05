Путин поручил опубликовать текст Конституции с изменениями
Президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции РФ с изменениями в ч. 1 ст. 65 в связи с принятием в состав РФ четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее Путин подписал федеральные законы о принятии новых регионов в состав России. Они образуют субъекты под прежними названиями. Процедура присоединения новых регионов завершится внесением поправок в ст. 65 Конституции. Таким образом, число субъектов РФ увеличится с 85 до 89.
Отдельными указами он также назначил врио руководителей регионов: Денис Пушилин был назначен на должность врио главы ДНР, Леонид Пасечник — врио главы ЛНР, Евгений Балицкий — врио губернатора Запорожской области и Владимир Сальдо — врио губернатора Херсонской области.
Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации.
Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России.
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