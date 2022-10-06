Алиев, Пашинян и Эрдоган встретились в Праге
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге. Кадры встречи опубликовал турецкий телеканал A Haber.
Подробности встречи не приводятся. Как отмечает пресс-служба армянского премьера, Эрдоган и Пашинян сегодня провели двухстороннюю встречу. Кроме того запланирована и четырехсторонняя встреча, в которой примут участие Пашинян, Алиев, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Накануне Пашинян заявил в ходе выступления в парламенте, что видит «определенное пространство» для старта разговора между непризнанной Нагорно-карабахской республикой и Баку, передавал «Sputnik Армения». Армения и Азербайджан при этом могут, по его мнению, признать территориальную целостность друг-друга на основании документа 8 декабря 1991 г.
В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило минобороны Армении. 16 сентября премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов.
13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая в субботу прибыла в Ереван, осудила нападение Азербайджана на суверенитет и границы Армении. Она указала на важность для Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Армении.
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