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Алиев, Пашинян и Эрдоган встретились в Праге

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге. Кадры встречи опубликовал турецкий телеканал A Haber.

Подробности встречи не приводятся. Как отмечает пресс-служба армянского премьера, Эрдоган и Пашинян сегодня провели двухстороннюю встречу. Кроме того запланирована и четырехсторонняя встреча, в которой примут участие Пашинян, Алиев, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Накануне Пашинян заявил в ходе выступления в парламенте, что видит «определенное пространство» для старта разговора между непризнанной Нагорно-карабахской республикой и Баку, передавал «Sputnik Армения». Армения и Азербайджан при этом могут, по его мнению, признать территориальную целостность друг-друга на основании документа 8 декабря 1991 г.

В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило минобороны Армении. 16 сентября премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов.

13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая в субботу прибыла в Ереван, осудила нападение Азербайджана на суверенитет и границы Армении. Она указала на важность для Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Армении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных