Алиев, Пашинян и Эрдоган встретились в Праге

Накануне Пашинян заявил в ходе выступления в парламенте, что видит «определенное пространство» для старта разговора между непризнанной Нагорно-карабахской республикой и Баку, передавал «Sputnik Армения». Армения и Азербайджан при этом могут, по его мнению, признать территориальную целостность друг-друга на основании документа 8 декабря 1991 г.