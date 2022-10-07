Япония ввела новые санкции против родственников Шойгу, Кадырова и Мишустина
Япония расширила санкции против России, введя ограничения в отношении ряда российских граждан и компаний, сообщается на сайте минфина страны.
Под ограничения попали в частности родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, министра обороны Сергея Шойгу, главы Росгвардии Виктора Золотова, премьера Михаила Мишустина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Санкции введены также против медиаменеджера Маргариты Симоньян, гимнастки Алины Кабаевой.
Из организаций под японские санкции попали «Ростех», концерн «Калашников», холдинг «Росэлектроника», «ОДК-Климов» и др.
В июле Токио запретил экспорт 65 российским и 25 белорусским компаниям, а также ввела ограничения для еще 57 физических и шести юридических лиц. Под санкции попали в том числе вице-премьер Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин, а также его жена Елена Миртова, глава Объединенной авиастроительной компании (ОАК) Юрий Слюсарь и др.
До этого власти Японии ввели еще несколько раундов санкций в связи со спецоперацией России на Украине. В июне Токио ввел запрет на экспорт в Россию ножей и лезвий для машин и приборов, локомотивов для железных дорог и автомобилей для обслуживания железных дорог, парогенераторов, газовых насосов и т. д. Япония заморозила активы Московского кредитного банка, Россельхозбанка и белорусского Белинвестбанка. Также под санкции попали Банк России, Сбербанк, Альфа-банк, руководство страны и различные компании.
Евросоюз в рамках восьмого пакета санкции ввел ограничения против 30 физических и семи юридических лиц России. Под персональные санкции ЕС попали глава ЦИК Элла Памфилова, первый замминистра обороны Руслан Цаликов, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, философ Александр Дугин, артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов и др.
В рамках нового санкционного пакета ЕС запретил продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования, предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг, а также обслуживание криптокошельков граждан России.
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