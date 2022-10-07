ЕС объявил о начале гражданской миссии на границе Армении и Азербайджана

В Евросовете также подчеркнули, что Ереван и Баку подтвердили свою приверженность уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 г., в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Лидеры двух стран подтвердили, что это «станет основой для работы комиссий по делимитации границы», а следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе до конца этого месяца.