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ЕС объявил о начале гражданской миссии на границе Армении и Азербайджана

Ведомости

Евросоюз направит гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана на два месяца для «укрепления доверия» между странами, сообщается на сайте Европейского совета.

«Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца. Цель этой миссии – укрепить доверие и посредством своих отчетов внести вклад в работу пограничных комиссий», – говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии французского лидера Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Мероприятие прошло на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге.

Армения согласилась помогать миссии ЕС вдоль границы, Азербайджан – «сотрудничать с миссией в той мере, в какой это его касается», говорится в заявлении.

В Евросовете также подчеркнули, что Ереван и Баку подтвердили свою приверженность уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 г., в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Лидеры двух стран подтвердили, что это «станет основой для работы комиссий по делимитации границы», а следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе до конца этого месяца.

Накануне в Праге также состоялась встреча Пашиняна и Алиева при участии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

5 октября Пашинян заявил в ходе выступления в парламенте, что видит «определенное пространство» для старта разговора между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Баку, передавал «Sputnik Армения». Армения и Азербайджан при этом могут, по его мнению, признать территориальную целостность друг друга на основании документа от 8 декабря 1991 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных