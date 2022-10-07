В Энергодаре назвали условия запуска ЗАЭС

«Как только все регламентные работы в рамках запуска энергоблоков будут произведены, естественно, будет дан старт. Все зависит от технологического цикла, его контролируют специалисты "Росэнергоатома", а также специалисты, которые находятся от миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они также отвечают за безопасность», — отметил Волга (цитата по ТАСС).