Лукашенко подарил Путину на 70-летие трактор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подарит российскому лидеру Владимиру Путину на 70-летие трактор BELARUS.
«Трактор. Такой, на котором я работаю, — BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки», – ответил он на вопрос журналистов о подарке Путину в Санкт-Петербурге, куда они прибыл на неформальный саммит СНГ (цитата по «БелТА»).
Фотографию сертификата на трактор опубликовал Telegram-канал пресс-службы Лукашенко «Пул Первого». В нем написано: «Владимиру Владимировичу Путину. В честь юбилея. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко».
Ранее Лукашенко в своем поздравлении Путина с 70-летием заявил, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с российским президентом, и выразил уверенность в скором выходе отношений Москвы и Минска на «новый уровень стратегического партнерства».
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