Лукашенко подарил Путину на 70-летие трактор

«Трактор. Такой, на котором я работаю, — BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки», – ответил он на вопрос журналистов о подарке Путину в Санкт-Петербурге, куда они прибыл на неформальный саммит СНГ (цитата по «БелТА»).