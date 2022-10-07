Премьер Польши предложил поделить замороженные активы России между Украиной и ЕС
Замороженные в странах Евросоюза российские активы следует направить на поддержку не только Украины, но и жителей ЕС. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам второго дня неформального саммита ЕС.
Он отметил, что на саммите обсуждался вопрос о создании нового фонда. Моравецкий считает, что получить замороженные активы России и российских граждан «относительно легко». По словам польского премьера, речь идет об активах в размере 350 млрд евро.
«Сегодня можно прибегнуть к этим средствам для пользы Украины, которая должна восстанавливаться на эти средства, но также и для нужд жителей Евросоюза, для нужд жителей Польши», — сказал Моравецкий (цитата по ТАСС). Это предложение было озвучено в ходе саммита, уточнил он.
В середине марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций Россия лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. Речь шла о $300 млрд.
Ранее украинские власти неоднократно предлагали конфисковать замороженных российские средства в пользу страны. Так, в марте в Киеве говорили, что эти активы «зарезервированы» для Украины, а в мае президент страны Владимир Зеленский предложил государствам-партнерам подписать договор об аресте и конфискации российских активов за рубежом в пользу Киева.
Кроме того, в конце сентября Зеленский призвал Швейцарию заблокировать российские активы и передать их Украине. В минэкономики Швейцарию идею не поддержали, заявив, что такой шаг не рассматривается в качестве «варианта поддержки Украины».
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