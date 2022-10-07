Премьер Польши предложил поделить замороженные активы России между Украиной и ЕС

«Сегодня можно прибегнуть к этим средствам для пользы Украины, которая должна восстанавливаться на эти средства, но также и для нужд жителей Евросоюза, для нужд жителей Польши», — сказал Моравецкий (цитата по ТАСС). Это предложение было озвучено в ходе саммита, уточнил он.