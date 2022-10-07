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Политика

Премьер Польши предложил поделить замороженные активы России между Украиной и ЕС

Ведомости

Замороженные в странах Евросоюза российские активы следует направить на поддержку не только Украины, но и жителей ЕС. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам второго дня неформального саммита ЕС. 

Он отметил, что на саммите обсуждался вопрос о создании нового фонда. Моравецкий считает, что получить замороженные активы России и российских граждан «относительно легко». По словам польского премьера, речь идет об активах в размере 350 млрд евро.

«Сегодня можно прибегнуть к этим средствам для пользы Украины, которая должна восстанавливаться на эти средства, но также и для нужд жителей Евросоюза, для нужд жителей Польши», — сказал Моравецкий (цитата по ТАСС). Это предложение было озвучено в ходе саммита, уточнил он. 

В середине марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций Россия лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. Речь шла о $300 млрд. 

Ранее украинские власти неоднократно предлагали конфисковать замороженных российские средства в пользу страны. Так, в марте в Киеве говорили, что эти активы «зарезервированы» для Украины, а в мае президент страны Владимир Зеленский предложил государствам-партнерам подписать договор об аресте и конфискации российских активов за рубежом в пользу Киева.

Кроме того, в конце сентября Зеленский призвал Швейцарию заблокировать российские активы и передать их Украине. В минэкономики Швейцарию идею не поддержали, заявив, что такой шаг не рассматривается в качестве «варианта поддержки Украины».

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Ранее по теме: Швейцария не поддержала передачу замороженных российских активов Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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