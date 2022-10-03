Швейцария не поддержала передачу замороженных российских активов Украине
Швейцария не поддерживает идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче стране замороженных российских активов, заявил пресс-секретарь швейцарского минэкономики Фабиан Майенфиш.
«Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины», — отметил Майенфиш (цитата по «РИА Новости»).
В конце сентября Зеленский предложил Швейцарии заблокировать российские активы и передать их Украине. Он также выразил пожелание, чтобы Швейцария увеличила свою поддержку стране.
В середине марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в результате санкций Россия лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. Речь шла о $300 млрд.
Идея конфискации замороженных российских средств звучит не в первый раз. В частности, 11 марта в Киеве сообщили, что все замороженные активы России за рубежом «зарезервированы» для Украины. По информации замминистра экономики страны Дениса Кудина, в общей сложности были заморожены активы на сумму $415 млрд.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.