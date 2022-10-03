Швейцария не поддержала передачу замороженных российских активов Украине

Идея конфискации замороженных российских средств звучит не в первый раз. В частности, 11 марта в Киеве сообщили, что все замороженные активы России за рубежом «зарезервированы» для Украины. По информации замминистра экономики страны Дениса Кудина, в общей сложности были заморожены активы на сумму $415 млрд.