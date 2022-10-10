В Белоруссии заявили о минировании приграничных с Украиной дорог

В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна принимает участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, хотя своих военных туда не посылает. По его словам, целью этого участия является недопущение распространения конфликта на территории Белоруссии, а также предотвращение нанесения удара по стране со стороны Польши, Литвы и Латвии. Тогда же он отметил, что вдоль границы с республикой было стянуто около 15 000 украинских военных. По его словам, Киев ведет разведку.