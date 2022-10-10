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В Белоруссии заявили о минировании приграничных с Украиной дорог

Ведомости

Украина заминировала все автомобильные и железные дороги вдоль украинско-белорусской границы, об этом в эфире телеканала СТВ сообщил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо.

«Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы. На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны (автомобильные, железнодорожные), приграничные дороги полностью заминированы», — сказал он.

По словам Лаппо, со стороны Украины на дорогах появляются «противотанковые мины в три ряда». Он подчеркнул, что на границу выходят «не пограничники — территориальная оборона». Глава ГПК также сообщил о том, что Украина постоянно ведет воздушную разведку и оказывает давление на белорусских пограничников, стреляя в воздух.

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В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна принимает участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, хотя своих военных туда не посылает. По его словам, целью этого участия является недопущение распространения конфликта на территории Белоруссии, а также предотвращение нанесения удара по стране со стороны Польши, Литвы и Латвии. Тогда же он отметил, что вдоль границы с республикой было стянуто около 15 000 украинских военных. По его словам, Киев ведет разведку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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