В Госдуме призвали «погасить» спутниковую группировку НАТО
Спутниковая группировка НАТО ведет разведывательную деятельность и координирует ракетные удары украинских войск, в связи с этим ее следует «погасить». Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.
«Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Шеремет добавил, что для таких целей у российских военных есть оружие, он указал на комплекс российского лазерного оружия «Пересвет». По словам депутата, Россия «имеет полное право погасить и вывести из строя» спутники, поскольку они «способствуют агрессии против» страны.
В конце сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что спутники НАТО используются для разведки месторасположения российских подразделений. «Работает практически вся натовская спутниковая группировка. По нашим оценкам, больше 70 военных и свыше 200 гражданских спутников», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).
Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что несколько сотен частных спутников задействованы в военных действиях «по линии западных правительств», включая спутники Starlink, которые управляются компанией Илона Маска SpaceX.
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