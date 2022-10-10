В Госдуме призвали «погасить» спутниковую группировку НАТО

«Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).