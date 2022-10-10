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В Госдуме призвали «погасить» спутниковую группировку НАТО

Ведомости

Спутниковая группировка НАТО ведет разведывательную деятельность и координирует ракетные удары украинских войск, в связи с этим ее следует «погасить». Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.

«Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Шеремет добавил, что для таких целей у российских военных есть оружие, он указал на комплекс российского лазерного оружия «Пересвет». По словам депутата, Россия «имеет полное право погасить и вывести из строя» спутники, поскольку они «способствуют агрессии против» страны.

В конце сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что спутники НАТО используются для разведки месторасположения российских подразделений. «Работает практически вся натовская спутниковая группировка. По нашим оценкам, больше 70 военных и свыше 200 гражданских спутников», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что несколько сотен частных спутников задействованы в военных действиях «по линии западных правительств», включая спутники Starlink, которые управляются компанией Илона Маска SpaceX.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных