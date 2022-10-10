В ЕК пообещали убрать «лазейку» для неисполнения санкций против России

На прошлой неделе Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также вхождения регионов в состав РФ. Помимо введения ценового потолка на российскую нефть ЕС запретил продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования, предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг, а также обслуживание криптокошельков граждан России.