В ЕК пообещали убрать «лазейку» для неисполнения санкций против России
В новый пакет антироссийских санкций будут включены меры, которые закроют «лазейки» для их неисполнения, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает «Интерфакс».
«Мы разработали восемь пакетов санкций и на примере каждого учились, как закрывать "лазейки" уклонения от них. Мы сейчас выходим с очередным пакетом, предусматривающим меры, как сделать эти уклонения невозможными», – сказала она.
Физлица и организации, доставляющие санкционные товары в Россию, будут также включаться в санкционный список, что станет значимым фактором сдерживания, пояснила глава ЕК.
Сами санкции являются эффективными, считает фон дер Ляйен. В частности, благодаря западным санкциям удалось замедлить производство высокотехнологической продукции и автопрома, отметила она. В ближайшие две недели ЕК предложит меры по удержанию контроля над ценами на газ и электроэнергию.
«Цель по-прежнему состоит в том, чтобы избавиться от российского шантажа», – добавила она.
На прошлой неделе Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также вхождения регионов в состав РФ. Помимо введения ценового потолка на российскую нефть ЕС запретил продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования, предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг, а также обслуживание криптокошельков граждан России.
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