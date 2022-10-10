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В ЕК пообещали убрать «лазейку» для неисполнения санкций против России

Ведомости

В новый пакет антироссийских санкций будут включены меры, которые закроют «лазейки» для их неисполнения, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает «Интерфакс».

«Мы разработали восемь пакетов санкций и на примере каждого учились, как закрывать "лазейки" уклонения от них. Мы сейчас выходим с очередным пакетом, предусматривающим меры, как сделать эти уклонения невозможными», – сказала она.

Физлица и организации, доставляющие санкционные товары в Россию, будут также включаться в санкционный список, что станет значимым фактором сдерживания, пояснила глава ЕК.

Сами санкции являются эффективными, считает фон дер Ляйен. В частности, благодаря западным санкциям удалось замедлить производство высокотехнологической продукции и автопрома, отметила она. В ближайшие две недели ЕК предложит меры по удержанию контроля над ценами на газ и электроэнергию.

«Цель по-прежнему состоит в том, чтобы избавиться от российского шантажа», – добавила она.

На прошлой неделе Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также вхождения регионов в состав РФ. Помимо введения ценового потолка на российскую нефть ЕС запретил продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования, предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг, а также обслуживание криптокошельков граждан России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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