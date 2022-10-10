Суд продлил арест Кара-Мурзе до 12 декабря

В июле в его отношении также возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). В октябре стало известно, что против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене. По словам его адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурзе инкриминируется три эпизода публичных выступлений, записи которых в настоящий момент доступны на Youtube. Два эпизода — за выступления в 2021 г. в Европе и в конце марта текущего года — в США.