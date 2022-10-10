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Суд продлил арест Кара-Мурзе до 12 декабря

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил арест оппозиционного деятеля Владимира Кара-Мурзы (включен в реестр иноагентов) до 12 декабря, сообщил Telegram-канал пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

«Басманный районный суд г. Москвы 10 октября 2022 г. удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношение Кара-Мурзы Владимира Владимировича до 12 декабря 2022 г.», – говорится в сообщении.

12 апреля Кара-Мурзу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, Кара-Мурза во время своего выступления в парламенте Аризоны распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал. В конце апреля его арестовали, тогда же Минюст присвоил ему статус физического лица — иностранного агента.

В июле в его отношении также возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). В октябре стало известно, что против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене. По словам его адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурзе инкриминируется три эпизода публичных выступлений, записи которых в настоящий момент доступны на Youtube. Два эпизода — за выступления в 2021 г. в Европе и в конце марта текущего года — в США.

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Ранее по теме: В отношении Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о госизмене

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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