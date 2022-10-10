Суд продлил арест Кара-Мурзе до 12 декабря
Басманный суд Москвы продлил арест оппозиционного деятеля Владимира Кара-Мурзы (включен в реестр иноагентов) до 12 декабря, сообщил Telegram-канал пресс-службы московских судов общей юрисдикции.
«Басманный районный суд г. Москвы 10 октября 2022 г. удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношение Кара-Мурзы Владимира Владимировича до 12 декабря 2022 г.», – говорится в сообщении.
12 апреля Кара-Мурзу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, Кара-Мурза во время своего выступления в парламенте Аризоны распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал. В конце апреля его арестовали, тогда же Минюст присвоил ему статус физического лица — иностранного агента.
В июле в его отношении также возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). В октябре стало известно, что против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене. По словам его адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурзе инкриминируется три эпизода публичных выступлений, записи которых в настоящий момент доступны на Youtube. Два эпизода — за выступления в 2021 г. в Европе и в конце марта текущего года — в США.
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